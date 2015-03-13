Миротворческая миссия на Донбассе может быть успешной, если в ней не будут участвовать россияне - польский эксперт

Однако, миротворческая миссия может быть успешной лишь в случае, если в ней не будут принимать участие представители России.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН в Польше высказал Войчех Кононьчук - руководитель аналитического отдела, занимающегося вопросами Украины, Беларуси и Молдовы в польском Центре восточных исследований (OSW, Варшава).

Читайте такжеДоставке гуманитарной помощи ​ООН на Донбасс препятствуют заминированные дороги

"В ситуации, когда Украина не в состоянии выиграть войну, миротворческий контингент - разумное предложение, которое в том числе направлено на то, чтобы еще раз показать, что украинская сторона заинтересована в замораживании конфликта, а не его эскалации", - отметил эксперт.

По его мнению, оно также свидетельствует о том, что Киев не верит в то, что достигнутые в феврале в Минске новые договоренности о мирном урегулировании конфликта позволят его завершить.

"У Киева уже нет иллюзии, если они вообще были, что документ из Минска может стабилизировать ситуацию в зоне конфликта", - отметил он.

В то же время аналитик подчеркнул, что миротворческая миссия может быть успешной только в случае, если в ней не будут принимать участие представители России, являющейся стороной этого конфликта.

При этом, по мнению Кононьчука, "без согласия Москвы внедрить, в принципе, обоснованное предложение (Президента Украины Петра) Порошенко, будет практически невозможно," - признал он.

Кононьчук заметил, что Россия может согласиться на миротворцев "только на своих условиях".

Как сообщал УНИАН, 13 марта пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебийнис сообщил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин в феврале направил предварительные запросы в ООН и Европейский Союз о направлении миротворцев на Донбасс.

«В феврале были направлены предварительные обращения в ООН и ЕС о направлении миротворцев», - сказал Перебийнис.

По его словам, окончательное обращение будет сделано после соответствующего решения Верховной Рады Украины.

24 февраля Климкин призвал Совбез ООН одобрить просьбу Украины по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе. "Мы рассчитываем, что страны - члены Организации Объединенных Наций, и прежде всего Совбез ООН, поддержат эту просьбу о помощи", - сказал Климкин во время выступления на открытых дебатах Совбеза.

2 марта президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля "Об обращении к Организации Объединенных Наций и Европейскому Союзу относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности".

Россия входит в состав постоянный Совет безопасности ООН, который должен единогласно принять решение о направлении миротворцев в зону конфликта.