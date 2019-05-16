Почти 60% украинцев на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в ЕС – опрос

Лишь 12,3% респондентов высказались за восстановление и расширение экономических и культурных связей с Россией.

Почти 60% граждан Украины на референдуме готовы проголосовать за вступление Украины в ЕС и почти 50% проголосовали бы за вступление страны в НАТО.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в Киеве результаты социологического исследования, проведенного Центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Социологической группой "Рейтинг".

Как показало исследование, 23,7% респондентов отметили положительное влияние на экономическую ситуацию в Украине положений Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом, которое было подписано летом 2014 года.

«Еще 25,9% считают, что соглашение повлияло частично положительно, частично негативно. Негативное влияние указали 12,3%. Каждый пятый (20%) считают, что влияния вообще не было, а 18,2% не определились или не дали ответ», - говорится в пресс-релизе по результатам исследования.

«Если бы сейчас проходил референдум, то 57% проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз; 19,3% - за восстановление прагматичных экономических отношений с Россией, Беларусью, Казахстаном и другими странами СНГ; 13,6% не принимали бы участие в таком референдуме и 10,1% не определились», - отмечают социологи.

Кроме того, дальнейший путь развития Украины как европейской интеграции, экономическое и культурное сближение со странами Евросоюза видят 43,1% украинцев.

Также 37,8% респондентов считают, что в Украине нужно разработать и воплощать программу экономического и культурного развития ориентированную прежде всего на использование внутренних возможностей и ресурсов.

Кроме того, 12,3% опрошенных выступают за восстановление и расширение экономических и культурных связей с Россией.

6,8% не определились по этому вопросу.

Опрос показал, что на референдуме по вопросу вступления Украины в НАТО за вступление проголосовали бы почти половина респондентов (48,9%), за внеблоковый статус - 23,2%. Не принимали бы участия в таком референдуме - 16%, а 11,8% - не определились.

Центр "Социальный мониторинг", Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко, Социологическая группа «Рейтинг» провели национальный опрос с 30 апреля по 10 мая 2019 года в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Метод получения информации - индивидуальное интервью «с глазу на глаз» по месту жительства респондента. Стандартные отклонения составляют 1,10 - 1,83%.