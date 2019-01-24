Почти 56% украинцев поддерживают создание поместной церкви - опрос

При этом 18,5% респондентов тема церкви не интересует.

Почти 56% опрошенных граждан поддерживают создание в Украине поместной автокефальной православной церкви.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили социолог, профессор Сергей Штепа и политический эксперт Ростислав Балабан, представляя результаты опроса, проведенного социологическим центром им. Драгоманова.

Читайте такжеПатриарх Филарет заявляет, что получение томоса является еще не окончательной победой

По данным опроса, на вопрос о поддержке создания Украинской автокефальной поместной православной церкви 55,9% респондентов ответили, что поддерживают, 18,5% - что для них эта тема не интересна, 17,3% - не поддерживают, а 8,3% не определились.

На вопрос о главных проблемах, которые должна решить Украина, 68,2% респондентов ответили, что считают главной проблемой военные действия на востоке Украины, 37,5% - коррупцию в органах власти, 35,2% - рост цен, 30,9% - развитие экономики, 29,8% - безработицу, 23,1% - трудовую миграцию, 18,5% - рост преступности. При этом участники опроса могли одновременно выбрать не более трех вариантов ответов.

Опрос проводился среди взрослого населения Украины 10 января - 17 января 2019 года. Методом личного интервью опрошены 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме временно оккупированных Крыма и ряда территорий ОРДЛО.) Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю Епифанию.