Аваков не видит системы в волне самоубийств экс-чиновников
13:44, 13 марта 2015Политика
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не видит какой-либо системы в самоубийствах представителей бывшей власти.
Аваков прогнозирует, что на теме самоубийств будут спекулировать / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
«Слабонервных, отдельных людей мне жаль, что они так поступают. Действительно жаль, по-человечески жаль. Но это лежит на их ответственности. Я не вижу здесь системы, я ожидаю спекуляций на этой теме. И уверен, что ближайшие эфиры, ток-шоу будут наполнены этой спекуляцией», - сказал Аваков.
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По его мнению,в самоубийствах, которые произошли за последнее время, виновата не нынешняя власть, а такие действия стали «последствиями предыдущего режима Януковича».
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