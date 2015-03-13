Аваков не видит системы в волне самоубийств экс-чиновников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Слабонервных, отдельных людей мне жаль, что они так поступают. Действительно жаль, по-человечески жаль. Но это лежит на их ответственности. Я не вижу здесь системы, я ожидаю спекуляций на этой теме. И уверен, что ближайшие эфиры, ток-шоу будут наполнены этой спекуляцией», - сказал Аваков.

Читайте такжеПеклушенко мог застрелиться из-за нежелания отвечать за разгон Евромайдана - Геращенко

По его мнению,в самоубийствах, которые произошли за последнее время, виновата не нынешняя власть, а такие действия стали «последствиями предыдущего режима Януковича».