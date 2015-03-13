ГПУ отказалась привлекать Клюева к уголовной ответственности – депутат

Об этом сообщил народный депутат Веховной Рады Мустафа Найем в Facebook.

«По крайней мере, пока не нашла ‒ проверка продолжается. По моей информации, подобное обращение было подготовлено еще во времена Генерального прокурора Виталия Яремы. Однако преемнику ‒ Виктору Шокину ‒ соответствующие документы материалы переданы не были. Напомню, что Европейская служба внешнеполитической деятельности предупреждала, что в случае, если ГПУ не внесет соответствующее представление в Верховную Раду, ЕС вынужден будет снять с господина Клюва и его активов все санкции»,‒ написал Найем.

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В то же время, в ответе ГПУ на депутатский запрос Найема отмечается, что Сергей Клюев является фигурантом целого ряда уголовных дел, которые находятся на стадии расследования.