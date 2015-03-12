Перед посольством России в Киеве прошел пикет с требованием освободить заключенного в Крыму «свободовца»

Об этом сообщает издание Информационный Акцент.

Участники пикетирования держали плакаты с надписями: «Сегодня сажают свободовцев - завтра всех украинцев», «Репрессии против украинцев в ​​Крыму - признак страха России». Активисты скандировали: «Долой российский терроризм! Вон русских оккупантов!», «Свободу патриотам!».

Организаторы пикета напомнили, что Александра Костенко задержали в начале февраля 2015 года, а уже 8 февраля на основании постановления симферопольского суда его арестовали на 2 месяца. Сейчас «свободовца» незаконно удерживают и пытают в симферопольском следственном изоляторе.

Во время акции руководитель крымской «Свободы» Александр Болтян рассказал: «После задержания нашего соратника несколько дней держали в окрестностях Симферополя, пытали, сломали ему руку. Но эфэсбэшникам и этого было мало - они разыграли позорное представление в стиле путинского пропагандиста Киселева: привезли украинца в парк Симферополя, где на видео отсняли якобы его «задержание» - причем уже со сломанной рукой».

По словам Болтяна, следствие инкриминирует Костенко нанесение телесных повреждений работнику крымского спецподразделения «Беркут» в феврале прошлого года в Киеве. Парня обвиняют в «умышленном причинении вреда здоровью из-за политической, идеологической, расовой, национальной ненависти». Также Костенко подбросили оружие и обвиняют в его хранении.

Крымская правозащитница Ольга Скрипник отметила, что на Костенко давят, к тому же применяют к нему пытки: «Требуют отказаться от адвоката и дать показания против других крымских активистов Майдана. Это, кстати, обычная российская практика. Мы требуем освободить не только Костенко, но и всех задержанных украинцев. Кроме того, нужна четкая позиция украинского МИДа, которой, к сожалению, до сих пор нет».

Депутат Киевского горсовета от «Свободы» Руслан Андрейко, выступая у российского посольства, заявил: «Мы требуем, чтобы наше Министерство иностранных дел и в целом украинская власть приняли меры для освобождения всех украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях. Терпение народа не железное, и если этнические чистки в Крыму и на Донбассе продолжаться - колючая проволока вокруг посольства РФ в Киеве не защитит представителей режима Путина».