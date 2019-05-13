Защитники Зеленского рассказали об обжаловании назначенного ему штрафа

Оболонский райсуд Киева назначил Зеленскому штраф в размере 850 грн за демонстрацию им заполненного избирательного бюллетеня.

Защитники новоизбранного президента Владимира Зеленского пока не решили, будут ли обжаловать решение суда о наложении на него административного штрафа в размере 850 грн за демонстрацию заполненного избирательного бюллетеня.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил защитник Зеленского Сергей Кальченко.

"Относительно того, будем ли мы обжаловать это постановление, это надо обдумать. У нас на это еще есть определенное время. Надо посоветоваться с Владимиром Александровичем, а дальше уже будем принимать решение о том, обжаловать или нет", - подчеркнул он.

Адвокат отметил, что с решением суда не согласен.

"Мы как сторона защиты этим решением, очевидно, что не довольны", - отметил Кальченко.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал свой заполненный бюллетень. Позже спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что полиция вручила кандидату в президенты Украины административный протокол за демонстрацию заполненного бюллетеня.

Сегодня, 13 мая, Оболонский районный суд города Киева назначил Зеленскому штраф в размере 850 грн за демонстрацию им заполненного избирательного бюллетеня.