Приоритетом ВР должно стать принятие закона об оппозиции и нового избирательного кодекса с открытыми списками - Вадим Новинский

На этой сессионной неделе депутаты собираются рассматривать ряд законопроектов, поданных под громогласным названием «парламентская реформа». «А возможна ли полноценная реформа парламента без принятия закона об оппозиции? На принятии этого закона фракция Оппозиционного блока настаивает уже длительное время, внеся постановление еще в 2015 году (№0948). То же касается и намеренного лишения представителей оппозиции в руководстве парламентскими комитетами», - обратился сегодня, 13 мая, к руководителям депутатских фракций и групп во время Согласительного совета Глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский, напомнив коллегам об их истинном предназначении для украинского общества. Лидер оппозиции назвал главным приоритетом на сегодня – принятие парламентом закона об оппозиции и нового Избирательного кодекса с открытыми списками.

«Рада должна перейти к конструктиву в отношениях с новоизбранным президентом и обеспечить нормальную работу всех государственных институтов, а не быть элементом в системе интриг Петра Порошенко, который уже сегодня закладывает основу для длительного противостояния, втягивая в этот раскол и нас с Вами, и всю страну», - отметил Вадим Новинский.

«Приближаются парламентские выборы. У парламента есть еще шанс за оставшиеся четыре сессионные недели рассмотреть поправки и принять во втором чтении Избирательный кодекс, который даст возможность сформировать принципиально новую Верховную Раду - без коррупционной составляющей в виде мажоритарке на основе открытых списков политических партий! Именно такого закона и таких решений ждут от нас избиратели!» - заявил лидер оппозиции Вадим Новинский.

Политик уверен, что это и будет реальным шагом на пути к реформированию и парламента, и избирательной системы в целом. Но, по его словам, очевидным для всех фактом является то, что Верховная Рада в своих действиях руководствуется страхом: парламентарии боятся досрочного роспуска Рады, боятся выборов на новой прозрачной основе, а также потери возможности формировать парламент исключительно по пропорциональной системе. Сегодня, по словам Вадима Новинского, Верховная Рада работает так, словно находится в политическом вакууме. Представители коалиции намеренно игнорируют социально-экономические проблемы в стране, которые требуют немедленных решений и способны приблизить долгожданный мир в Украине.