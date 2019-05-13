В "Самопомощи" назвали наиболее вероятную дату голосования по инаугурации

По словам главы фракции, рассмотрение проектов постановлений относительно инаугурации задерживает Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады.

Лидер фракции «Самопомич» в парламенте Олег Березюк предполагает, что Верховная Рада будет голосовать за постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента в четверг, 16 мая.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге журналистам в рамках заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Я думаю, что дата инаугурации голосоваться будет в четверг, так как сегодня это выглядит. Задерживает это рассмотрение (профильный - УНИАН) комитет. Комитет говорит, что соберется в среду», - пояснил Березюк.

По его словам, это означает, что голосование за проекты постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента состоится в четверг.

«Если (профильный комитет - УНИАН) соберется сегодня - то голосование будет завтра», - подчеркнул он.

*** Главным по рассмотрению проектов постановлений об инаугурации определен Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10 мая в Верховную Раду внесено 5 проектов постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Инициаторами документов были народные депутаты Сергей Мищенко, Виктор Балога, Виталий Куприй, Сергей Каплин и Александр Сугоняко.

В проектах постановлений парламента предлагалось три даты для церемонии: 19 и 20 мая, а также 1 июня.

10 мая новоизбранный президент Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием установить дату инаугурации 19 мая. По его словам, пока депутаты переживают за свои мандаты, действующий глава государства Петр Порошенко назначает судей Верховного суда, осуществляет активные перестановки в высшем командовании армии и раздает генеральские звания и высокие государственные награды.

Сегодня, 13 мая, председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что в субботу, 11 мая, один из проектов постановлений об инаугурации был отозван, при этом не уточнил, какой именно.