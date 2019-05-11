Адвокат Трампа добивался увольнения Йованович с должности посла США в Украине - американский эксперт

При этом аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд отметил, что Мари Йованович была образцовым послом, а Рудольф Джулиани не занимает государственную должность, а является частным адвокатом президента Дональда Трампа.

Аналитик американского центра "Атлантический совет" (Atlantic Council) Андерс Аслунд заявил, что личный адвокат президента Соединенных Штатов Рудольф Джулиани добивался освобождения Мари Йованович с должности посла США в Украине.

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Об этом Аслунд сказал в комментарии Украинской службе «Голоса Америки». "Руди Джулиани с помощью различных интриг добивался увольнения в Украине образцового посла Мари Йованович за две недели, что просто возмущает", - заявил Аслунд.

Он также отметил, что Джулиани не занимает государственную должность, а является частным адвокатом.

"Руди Джулиани является частным юристом Дональда Трампа. У него нет никакой официальной должности. Руди Джулиани никогда не смог бы пройти какое-либо одобрение в Конгрессе из-за своих международных клиентов, которых он отказывается назвать", - отметил Аслунд.

Аслунд также назвал абсурдными обвинения в адрес бывшего вице-президента Джо Байдена, деятельность которого привлекла внимание Джулиани.

"Единственным моментом является то, что вице-президент Байден вполне в согласии с международным консенсусом добивался увольнения генерального прокурора Виктора Шокина, который в целом воспринимается как полностью коррумпированный, а во время пребывания на должности генерального прокурора не совершал ни одного серьезного расследования или преследования", - заявил Аслунд.

Он добавил, что нынешний генпрокурор Украины Юрий Луценко пошел тем же путем.

Как сообщал УНИАН, 7 мая в посольстве США в Украине заявили, что посол Йованович до конца мая завершит свою работу, хотя срок ее полномочий истекал летом.

8 мая председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам Элиот Энгел и лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Гойер обнародовали совместное заявление, в котором выразили убеждение, что преждевременный отзыв Йованович с должности посла США в Украине является политически мотивированным, наносит ущерб интересам США и подрывает американскую дипломатию.

Конгрессмены призвали администрацию президента США немедленно отменить решение об отзыве Йованович.