Адвокат Трампа отменил визит в Украину из-за "врагов президента" США

Джулиани сказал, что его решения не имеют никакого отношения к предстоящим в 2020 году президентским выборам в США.

Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани отменил свой визит в Украину, анонсированный ранее.

Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News. Причиной такого решения он назвал якобы "врагов президента" Трампа в окружении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

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"Я убежден, исходя из того, что услышал от двух очень надежных людей, что президент (новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский - УНИАН) окружен людьми, которые являются врагами президента (Дональда Трампа - УНИАН), и людьми, которые - по крайней мере в одном случае - явно коррумпированы и вовлечены в эту схему », - сказал Джулиани.

Джулиани сказал, что его решения не имеют никакого отношения к предстоящим в 2020 году президентским выборам в США.

Адвокат Трампа также отметил, что бывший вице-президент США Джо Байден, который сейчас лидирует в рейтинге кандидатов от демократической партии в президенты страны, неправомерно давил на президента Украины Петра Порошенко и парламент Украины в марте 2016 года, требуя уволить генпрокурора Виктора Шокина.

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Как сообщал УНИАН, в NYT появилась информация, что Джулиани планирует в Украине встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедить его провести расследования, которые бы могли дать Белому дому больше новой информации относительно вопросов, которые очень интересуют Трампа и помогли бы ему переизбраться на второй срок.

Одно из них должно касаться происхождения американского расследования о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. А другое - работы сына вице-президента США Джозефа Байдена в газовой компании, которая принадлежит украинскому олигарху.

New York Times пишет, что истинный мотив окружения Трампа в том, чтобы дискредитировать расследование специального представителя Департамента юстиции Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы в США, подорвать дело против Пола Манафорта, который оказался в тюрьме, и навредить кампании Джозефа Байдена перед тем, как он станет кандидатом от Демократической партии на выборах в 2020 году.