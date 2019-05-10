"Вся власть должна измениться": экс-президент дал Зеленскому несколько советов

Бывший президент советует Владимиру Зеленскому полностью сменить власть.

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал советы избранному президенту Владимиру Зеленскому.

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Свои рекомендации он озвучил в эфире телеканала "112 Украина".

"Прежде всего, власть должна измениться вся, независимо от того, плохая она или хорошая. Приходит новый президент и формирует новую власть. Не может быть такого, что пришел один президент, а все, кто были - остались", - заявил первый президент.

Второй совет от Кравчука - не принимать кадровые решения быстро.

"... Так делать нельзя. Только после глубокой и всесторонней проработки человека можно назначать на должность. Я бы никогда не допустил и просил бы Владимира Александровича, он сам об этом говорил, но я ему еще раз напоминаю, нет у власти сватов, братьев, кумовьев и бизнес-партнеров. Власть – это преданность народу Украины", - считает первый президент.