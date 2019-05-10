Украина призвала Трибунал ООН обязать Россию освободить пленных украинских моряков

Украинская сторона напомнила, что захватом украинских моряков Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и международное обычное право.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, представляющая позицию Украины в Международном трибунале ООН по морскому праву, призвала обязать Россию освободить украинских военнопленных моряков и суда.

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Об этом Зеркаль заявила в Гамбурге во время устных слушаний по делу об иммунитетах трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных РФ 25 ноября 2018.

Она отметила, что спор между Украиной и Российской Федерацией касается незаконного захвата и задержания со стороны РФ украинских военных кораблей «Бердянск» и «Никополь», буксира «Яни Капу», а также 24 членов их экипажей.

"В результате этого захвата и задержания Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву", - отметила Зеркаль.

По ее словам, Украина инициировала арбитражное производство в соответствии с приложением VII указанной конвенции для получения правовой защиты от этих нарушений.

"Сегодня мы стоим перед Трибуналом с просьбой использовать ваше право в соответствии с частью 5 статьи 290 конвенции и применить временные меры с учетом безотлагательного характера ситуации", - подчеркнула Зеркаль.

"Эти военнослужащие преследуются за совершение уголовного преступления - незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, в отношении них проводятся мероприятия досудебного расследования. Их задержание дважды было продлено российскими судами. Второй раз это было лишь три недели назад, через два дня после того, как Украина подала на рассмотрение этого Трибунала запрос о применении временных мер. Это лишь дополнительный пример последовательного неуважения России к международному праву", - подчеркнула замминистра.

Зеркаль сообщила, что Россия проигнорировала запросы Украины для разрешения спора дипломатическими средствами.

"Поведение России является грубым нарушением Конвенции и международного обычного права. Хочу подчеркнуть, Крым является неотъемлемой частью Украины, а воды, в которых были задержаны суда, являются территориальными водами Украины или исключительной экономической зоной Украины. Действия России в любом случае нарушали бы Конвенцию, даже если бы Россия задержала украинские военные корабли в своих территориальных водах или исключительной морской экономической зоне. Иммунитет военных кораблей является основополагающим иммунитетом суверена в международной системе. Военные корабли и их персонал не могут быть арестованы правоохранительными органами иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов", - напомнила дипломат.

Она подчеркнула, что каждый дополнительный день удерживания Россией моряков, каждое новое следственное действие или допрос, любое судебное заседание "лишь обостряют спор между сторонами".

"Этот Трибунал ранее отметил, что военный корабль - это выражение суверенитета его страны. Он объявил, что каждый день задержания военного корабля наносит материальный и непоправимый вред правовым и практическим интересам государства флага", - сказала Зеркаль.

"Относительно членов экипажей, этот Трибунал неоднократно подчеркивал, что «принципы гуманности должны применяться в морском праве, как они применяются в других областях международного права». Такие принципы требуют немедленного прекращения отделения двадцати четырех членов экипажей военных кораблей Украины от их семей и их домов", - добавила замминистра.

Также она заявила, что "ущерб, причиненный Украине, ее военно-морским судам и членам их экипажей, серьезной и растет с каждым днем". По ее словам, ситуация "чрезвычайно безотлагательная ".

"Поэтому сегодня Украина просит Суд применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину", - подытожила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.

В иске подчеркивается, что захват и удерживание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске высказывается требование немедленно вернуть украинских моряков на родину.

23 апреля в Гааге состоялись консультации по иску, на которых представители РФ кардинально изменили тон разговора о захваченных моряках и военных кораблях. «Россияне перешли от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, свойственному дипломатии», - отметили в МИД Украины.