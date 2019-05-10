Шустер обрадовался поражению Порошенко на выборах: он думает о себе, а не о людях (видео)

Действующий президент Петр Порошенко проиграл выборы. Журналист объяснил, почему так произошло.

Журналист и телеведущий Савик Шустер считает, что действующий президент Петр Порошенко не должен управлять государством, поскольку "он думает о себе, а не о людях".

Таким образом журналист в эфире программы "Бацман" на телеканале "112 Украина" прокомментировал результаты президентских выборов в Украине.

"…то, что он проиграл, меня радует. Меня радует, потому что люди поняли, кто он…, и люди поняли быстрее, чем я… я не до конца понимал вот этого человека…", — заявил Шустер.

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Журналист полагает, что Порошенко "очень талантливый, очень способный президент, но он не должен управлять государством… Потому что, когда управляешь государством, ты должен думать о людях,.. а он думает о себе".

"Порошенко проиграл, в первую очередь, потому что люди его не считали своим... Военное положение, которое началось в конце ноября и закончилось через месяц, в принципе, оно сразу показало нам, что этот человек не вызывает доверия. Почему? Потому, что он делает все ради победы на выборах. Не ради людей, не ради безопасности... Люди перестали уважать человека", - считает Шустер.

Журналист подчеркнул, что, когда перестают уважать президента — это проблема.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. По данным ЦИК, во втором туре за Зеленского проголосовали 13541528 избирателей, что составляет 73,22%, за Петра Порошенко - 4522450 избирателей, что составляет 24,45%.