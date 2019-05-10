Слушания Трибунала ООН: россияне обвинили Украину в "тайном вторжении" в Керченский пролив

Между тем, юрист Джонатан Гімблет заявил, что украинские судна пытались избежать инцидента с российскими судами.

Юрист Джонатан Гимблет на слушаниях в Международном трибунале ООН по морскому праву опроверг утверждения Российской Федерации о якобы "тайном вторжении" украинских судов в Керченский пролив.

Об этом Гимблет сообщил в Гамбурге во время устных слушаний в Трибунале ООН в деле касаемо иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных РФ 25 ноября 2018 года.

Он отметил, что российская сторона 7 мая заявила, что миссия трех украинских судов заключалась в якобы "тайном вторжении в российские территориальные воды".

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"Это неправда. Миссия судов заключалась в том, чтобы переправиться из украинского порта в Одессе в украинский порт в Бердянске на северном побережье Азовского моря, где они должны находиться на постоянной основе", - подчеркнул Гимблет.

Он напомнил, что в сентябре 2018 года другие украинские корабли успешно прошли этим самым транзитом за два месяца до того, как были захвачены военные корабли «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу».

Также юрист отметил, что Россия ссылается на документ, якобы найденный на борту судна «Никополь», заявляя, что суда должны были двигаться "секретно" вне поля зрения морского и прибрежного патруля Черноморского флота РФ и охраны ФСБ.

В этой связи Гимблет сослался на украинского вице-адмирала Андрея Тарасова, который сообщил, что цель курсирования кораблей заключалась в том, чтобы "избежать ненужного провоцирования инцидентов с российскими судами".

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Юрист также опроверг российские утверждения, ведь по его словам, "тайно" пройти через Керченский пролив является невыполнимой задачей.

В то же время он напомнил, что когда украинские военные судна подходили к Керченскому проливу, с судна «Бердянск» по радиосигналу было направлено уведомление российским пограничникам и руководству портов "Керчь" и "Кавказ" о том, что три судна намерены пройти через пролив.

Гимблет подчеркнул, что российские заявления не вызывают доверия.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинских кораблях, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трои из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

16 апреля Украина инициировала новый иск к России и обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками украинских моряков и трех судов.

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца - до конца июля.

Адвокаты обжаловали это судебное решение, отметив, что захваченные российскими властями украинские моряки являются военнопленными и находятся под защитой III Женевской конвенции от 12 августа 1949 года «Об обращении с военнопленными» и не должны содержаться в СИЗО, поскольку это является конвенциональным нарушением со стороны российской власти.