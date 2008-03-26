Довгий считает, что Кличко хочет спрятаться под юбку Тимошенко

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ прогнозирует, что правящая коалиция не выдвинет единого кандидата на должность Киевского городского председателя.

Об этом он заявил вчера в эфире программы «Re:акция» на “5 канале”.

«Единого кандидата у наших оппонентов нет и, скорее всего, не будет, ведь достойную конкуренцию Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ могла бы составить только Юлия ТИМОШЕНКО», - считает он.

«Остальные кандидаты, включая самого сильного из них, я имею в виду, физически, Виталия КЛИЧКО, вместо того, чтобы идти к избирателям с конкретными предложениями, отчитываться о своей деятельности в Киевсовете в течение последних двух лет, только хотят спрятаться под юбку лидера БЮТ, и, используя ее рейтинг, получить руководящую должность в городе Киеве», - сказал О.ДОВГИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета.

«Но таким образом киевлян обмануть не выйдет. Жители столицы – самодостаточные люди, которые не будут терпеть наместника, - отметил секретарь Киевсовета. - Киевлянам нужен местный лидер, который имеет свою программу и не обманывает людей».

«Мы не боимся идти к избирателям, потому что мы их не обманывали, - сказал секретарь Киевсовета. - У нас есть конкретная программа развития столицы, которую мы можем представить людям, а самое главное - в нас есть результаты нашей работы. Наш лозунг был и остается - с людьми и для людей».