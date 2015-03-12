Порошенко наградил четырех бойцов АТО

Президент Украины Петр Порошенко наградил четырех военнослужащих орденом Богдана Хмельницкого III степени.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующий указ президент подписал 11 марта. Согласно документу, «за личное мужество и героизм, провяленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге» президент постановил наградить старшего лейтенанта Егора Гладкова, майора Сергея Захаревича, подполковника Леонида Климчука и старшего лейтенанта Андрея Супригана. Читайте такжеПорошенко наградил орденом "За мужество" милиционера, погибшего в харьковском теракте

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