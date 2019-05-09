"Живет как в последний раз": политолог объяснил, зачем Порошенко вставляет Зеленскому палки в колеса

Кадровая политика Порошенко ударит по его репутации, считает эксперт.

То, что Петр Порошенко продолжает назначать на разные должности своих людей, с моральной точки зрения - это нехорошо, объяснил в комментарии Главреду политический консультант Николай Спиридонов.

"Петр Порошенко уже проиграл выборы. Но все предыдущие президенты - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко так себя не вели. Это что-то новое, и по своей развязности беспрецедентное. По факту, Владимир Зеленский может в суде оспорить все эти решения, начиная с 21 апреля. Ведь уже тогда было ясно, что президентом станет новый человек", - считает Спиридонов.

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По его словам, есть причины, по которым уходящий президент ведет себя как ни в чем не бывало, и проводит кадровую политику.

"Он планирует идти в Раду, пытается удержаться, и поэтому ставит своих людей на ключевые должности. То есть, оставляет за собой максимальное влияние и думает, как ему вставлять палки в колеса новоизбранному президенту. Но закон напрямую ему не запрещает, ведь до инаугурации Порошенко остается действующим со всеми полномочиями. И, соответственно, достаточно прагматично и цинично он пытается пользоваться максимально и до конца. Не исключаю, что он еще будет присваивать генеральские звания, чтобы к нему тоже были лояльные. Живет как в последний раз и выжимает из этого по максимуму. Но то, что сейчас делает Порошенко, ударит по его репутации и будет использовано против него. Если бы я был его консультантом, то не советовал бы такого делать", - резюмировал Спиридонов.