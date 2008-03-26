Черновецкий и К° расскажут о своих достижениях за «первые два года»
09:41, 26 марта 2008Политика
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Состоится пресс-конференция
Сегодня в 15.00 состоится пресс-конференция на тему: «Команда Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО: первые два года эффективной работы на благо киевлян».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Участники пресс-конференции: Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ; секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ; первые заместители председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО и Денис БАСС; заместители председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ и Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ; председатель фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевсовете Денис КОМАРНИЦКИЙ.
Адрес проведения: ул. Крещатик, 36, 2-й этаж, Колонный зал.
Аккредитация проводится по телефонам: 279-24-11, 279-93-42.
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