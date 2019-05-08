Владимир Кличко может возглавить список УДАРа на выборах в Раду – СМИ

По данным СМИ, разговоры о потенциальной политической карьере Кличко-младшего активно ведутся в самых высоких кабинетах страны.

Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, может возглавить список партии УДАР на следующих парламентских выборах.

Об этом сообщается в Telegram-канале "УП. Off the record”.

По их данным, окончательных решений пока нет, однако разговоры о потенциальной политической карьере Кличко-младшего активно ведутся в окружении УДАРа и в самых высоких кабинетах страны.

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«Володе нужно закончить еще много дел и речь не только о бизнесе. Очень многое зависит от того, будут ли выборы досрочные или срочные», - поясняет один из собеседников в окружении мэра Киева.

Источник добавляет, что свое решение Владимир озвучит примерно в июне.

Как сообщал УНИАН, бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс выразил мнение, что украинский экс-чемпион не вернется в ринг.

Ранее известный промоутер заявил, что Кличко ведет переговоры о возвращении в ринг.