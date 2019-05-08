"Фактор стабильности в стране": Коломойский назвал министра, который должен остаться на должности

Коломойский считает, что Аваков - единственный достойный министр в нынешнем Кабмине.

Бизнесмен Игорь Коломойский считает министра внутренних дел Арсена Авакова лучшим министром за последние пять лет.

Об этом он сказал в интервью "Bihus.info".

"Я считаю, что это самый успешный профессиональный министр за все последние 5 лет. И наименее скандальный, практически не скандальный. И сделавший реформу, кое-как работающую", - сказал он.

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Коломойский также считает, что Аваков единственный достойный министр в нынешнем Кабмине и он должен остаться на своей должности в новом правительстве.

"Он какой-то стабилизирующий фактор. Все что не происходило в стране, он как фундамент какой-то, у меня такое ощущение", - сказал Коломойский, добавив, что Аваков является "фактором стабильности в стране".