Новоизбранная глава Высшего антикоррупционного суда дала первые комментарии журналистам

Танасевич фактически на все вопросы журналистов не ответила по сути.

Новоизбранная председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич обещает сделать все, что от нее зависит, для того, чтобы суд работал успешно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

Танасевич сообщила, что с июня 2012 года она работала в Печенежском районном суде Харьковской области.

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На вопрос о первых ключевых решениях суда она заметила: "Сейчас несколько сложно сказать, какие шаги будут первыми. Потому что это задача со всеми неизвестными: создание нового суда, новой специализации. Будем работать и будем по ходу дела решать те проблемы, которые будут возникать".

В то же время, Танасевич фактически на все вопросы журналистов не ответила по существу. В частности, о количестве дел, которое будет иметь суд к началу работы. "В настоящее время Государственная судебная администрация Украины пока не предоставила таких четких сведений", - сказала она.

На вопрос о ее полномочиях Танасевич отметила лишь, что это определено в законодательстве, и полномочия в основном связаны с организационной деятельностью и обеспечением материально-технической базы суда.

На вопрос о ее будущей зарплате и задекларированных ею 25 земельных участках, Танасевич не назвала конкретной суммы зарплаты, лишь посоветовав журналистам почитать закон или почитать в конце года ее декларацию. "Земля отражена в декларации. Эта декларация прошла полную проверку Национального агентства по предотвращению коррупции", - сказала судья по поводу земли и не ответила, откуда она у него.

Танасевич также отметила, что вопрос о том, где будет размещен суд, пока остается открытым.

На вопрос, какие самые большие проблемы она в настоящее время видит перед судом, Танасевич сказала: "Несколько сложно прогнозировать на будущее. Неизвестно, какие проблемы возникнут, неизвестно, какие будут пути их решения. От себя могу только отметить, что сделаю все, что от меня зависит, для того чтобы суд работал успешно".

Кроме того, на вопрос, когда следует ожидать запуска суда, она сказала: "Этот вопрос будут решать собрание судей Высшего антикоррупционного суда".

Танасевич также не дала ответа касательно ее оценки уровня коррупции в Украине. "Я не уполномочена давать оценку уровня коррупции и не проводила никаких исследований по этому вопросу", - сказала она.

На вопрос, каким бизнесом занимается ее муж, судья отметила, что это отражено в электронной декларации.