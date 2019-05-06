Суд оставил Насирову его загранпаспорт

В то же время экс-глава ГФС должен являться в суд по вызову и сообщать об изменении места жительства и работы.

Шевченковский районный суд города Киева отказался обязать обвиняемых экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также руководителя департамента ГФС Владимира Новикова сдать паспорта для выезда за границу.

Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сегодня состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в отношении экс-главы ГФС, а также руководителя Департамента ГФС.

Прокурором на заседании было заявлено ходатайство об изменении меры пресечения и возложении на осужденных обязанностей, в частности, обязанности сдать паспорта для выезда за границу. В САП напомнили, что ранее эти обязанности уже возлагались на обвиняемых, однако с 2 по 6 мая не действовали в связи с невозможностью суда своевременно рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока их действия.

Читайте такжеМинфин заявляет о блокировке конкурса на пост главы налоговой службы через суд

«По результатам рассмотрения ходатайства коллегией в составе судей Бугиля В.В., Щебуняевой Л.Л. и Хардиной А.П. на обвиняемых возложены обязанности являться в суд по вызову, сообщать суд об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения со свидетелями по вопросам уголовного производства. В удовлетворении ходатайства о возложении других обязанностей, в частности обязательства обвиняемых сдать паспорта для выезда за границу, коллегия судей отказала», - говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 10:00 17 мая.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против тогдашнего главы ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог по ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Читайте такжеНасыров проиграл суд врачу и должен выплатить ему компенсацию

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству убытков на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Кабмин 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС во время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил с этой должности.

11 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насирова был уволен с должности главы ГФС.

В январе 2019 года Кабмин обжаловал решение о восстановлении Насирова на посту главы ГФС. 11 января Шевченковский райсуд Киева разрешил Насирову покидать пределы Киева и области.

В феврале Шевченковский райсуд Киева арестовал почти 300 тыс. долларов, которые хранились на британских счетах Насирова.

4 марта Шевченковский райсуд Киева продлил действие меры пресечения экс-главе ГФС и руководителю департамента службы, однако уменьшил залог для Насирова со 100 миллионов гривен до 36 миллионов гривен.

25 апреля в САП заявили, что назначение судебного заседания по делу Насирова и Новикова на 6 мая делает невозможным своевременное продление им срока действия меры пресечения, который, согласно определению суда от 4 марта, истекал 2 мая.