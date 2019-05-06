Зеленский встречался с Порошенко в 2018 году из-за угрозы срыва съемок «Квартала 95»

Во время встречи Порошенко не обошел и тему тогда еще будущих выборов президента, в которых, как ожидалось, мог принять участие Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский вместе со своим бизнес-партнером и лучшим другом Сергеем Шефиром конце 2018 года встречались с президентом Петром Порошенко. Они решили поехать в Администрацию президента через угрозу срыва съемок концерта «Квартала 95» — команде угрожали, что для них закрыт дворец «Украина».

Об этом Сергей Шефир рассказал в интервью theБабелю.

Читайте такжеПарубий и Зеленский встретятся с лидерам фракций - нардеп

«Мы приехали [в АП], прошли теми ужасными коридорами, оставили телефоны, часы. Мы просто поговорили на разные темы: как дела, как живете, что у вас за проблема? Сказали, что вот такая проблема. Он ответил, что это не проблема, это дисконект какой-то», — рассказал бизнес-партнер Зеленского.

Во время встречи Порошенко не обошел и тему тогда еще будущих выборов президента, в которых, как ожидалось, мог принять участие Владимир Зеленский.

«Были вопросы: “Какие планы на жизнь? Я слышал, ты думаешь идти? Мне кажется, что тебе это не нужно. Маленькие зарплаты, времени нет, семьи не видишь, ты популярен, тебя перестанут любить, все будут ненавидеть, ты потеряешь рейтинги, зачем оно тебе надо?” Владимир сказал: “Я думаю, но не знаю пока”. Порошенко сказал: “Ты меня услышал, так что подумай”. По-моему, он говорил, что-то то же самое Славе [Вакарчуку] сказал», — отметил Шефир.