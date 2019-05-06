Зеленский вышел из бизнеса и будет получать дивиденды - Шефир

По словам Сергея Шефира, Зеленский после завершения президентской каденции вернет свою долю бизнеса.

Владимир Зеленский на время своей президентской каденции выйдет из бизнес-структур, но после завершения работы вернет свою долю.

Об этом в интервью изданию ТһеБабель заявил бизнес-партнер и лучший друг новоизбранного президента Сергей Шефир.

"Он вышел (из бизнеса – Ред.). Может там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису, я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем", - сказал Шефир, кандидатуру которого рассматривают на должность главы Администрации президента.

Читайте также"Квартал 95" уже запланировал съемки без Зеленского (видео)

По словам Шефира, Зеленский будет получать дивиденды от роялти.

"Отдал какое-то право голоса, влияние. Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по завершению пяти лет", - добавил Шефир.

Друг Зеленского также сообщил, что сейчас основной доход "Квартал" получает от телевидения, а до 2014 году – это были доходы от бизнеса в России.

В январе сообщалось о том, что Зеленский вышел из состава кипрской компании Green Family LTD, которой принадлежит российская кинокомпания "Грин Филмз". Именно эта компания была в центре расследования программы "Схемы". Журналисты сообщали, что эта компания принесла владельцу прибыль в 13 миллионов долларов. У Зеленского же объясняли, что эти деньги являются авторскими отчислениями за снятые до начала военных действий ленты.