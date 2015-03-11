Почти вся граница между Днепропетровщиной и Донетчиной находится под видеонаблюдением

Почти вся граница между Днепропетровской и Донецкой областями находится под видеонаблюдением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, об этом во время встречи с послом, чрезвычайным уполномоченным Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия по делам Украины Иоханнесом Регенбрехтом сообщил заместитель председателя ОГА Геннадий Корбан.

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«Практически вся граница с Донецкой областью находится под видеонаблюдением - фиксируются все номера автомобилей и люди, которые въезжают в Днепропетровскую область. Все технические средства подведены к штабу оперативного командования «Юг», который управляет большим количеством военных бригад. Фактически за благотворительные средства в Днепропетровской области создан единственный в Украине командный центр, где отлеживается все авиапространство, инфраструктура, а также границы с зоной АТО. Информацией, поступающей в этот штаб, занимаются спецслужбы», - отметил Корбан.

По его словам, в Днепропетровской области организованы беспрецедентные меры безопасности для предотвращения террористических актов.