Порошенко утвердил состав делегации в слушаниях Трибунала ООН по освобождению моряков

Публичные слушания Международного трибунала ООН по морскому праву должны состояться 10-11 мая.

Действующий президент Петр Порошенко утвердил состав делегации Украины для участия в публичных слушаниях Международного трибунала ООН по морскому праву относительно требования Украины об освобождении украинских моряков и судов, захваченных Россией в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Указ №182/2019 обнародован на сайте главы государства.

Читайте такжеРоссия в Гааге кардинально изменила тон разговора с Украиной о захваченных моряках - Зеркаль

Делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

В состав делегации вошли помощник командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский, заместитель директора Департамента - начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Оксана Золотарева и начальник штаба - первый заместитель командующего ВМС ВСУ Андрей Тарасов.

Указом Зеркаль разрешается привлекать для обеспечения работы украинской делегации представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

Согласно документу, главе делегации поручено осуществлять подготовку и представление процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов, необходимых для рассмотрения дел Украины против Российской Федерации относительно иммунитета трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей в порядке статьи 290 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года и Приложения VII к ней.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 года 24 украинских моряков и трех судов.

В иске отмечается, что захват и удержание судов и членов их экипажей грубо нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Также в иске содержится требование немедленно вернуть украинских моряков на Родину.

Сегодня, 3 мая, Зеркаль сообщила, что Россия отказывается участвовать в публичных слушаниях Международного трибунала ООН по морскому праву, которые должны состояться 10-11 мая.