Украина просит ЕС направить на Донбасс самую многочисленную в истории миссию по безопасности - Елисеев

Украина обратилась к Европейскому союзу с просьбой направить на Донбасс миссию по безопасности и обороне, которая должна быть самой многочисленной в истории ЕС.

Об этом сказал посол Украины в ЕС Константин Елисеев в интервью Euractiv, пишет Украинская правда.

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"Мы просили усилить санкции ЕС против агрессора, потому что Россия продолжает нарушать положения минских соглашений. К сожалению, нет единства в ЕС по поводу введения таких санкций. Мы также официально обратились к ЕС по развертыванию миссии безопасности ЕС на территории Украины, в Донбассе, для того, чтобы помочь реализации минских договоренностей", - сказал Елисеев.

По его словам, миссия безопасности ЕС имеет несколько преимуществ перед миссией ОБСЕ, действия которой ограничены.

"Миссия ОБСЕ не имеет хорошего послужного списка с точки зрения антикризисного управления и урегулирования конфликтов. Давайте вспомним ситуацию в Приднестровье, в результате которой конфликт был заморожен", - добавил он.

Елисеев отметил, что миссия ЕС по размаху должна быть крупнейшей в истории организации.

"На наш взгляд, она должна быть наиболее амбициозной до сих пор миссией, амбициозной миссией 21-го века. В 21-м веке мы имеем полномасштабную необъявленную войну. Вот почему чрезвычайные меры должны быть приняты, не только с точки зрения санкций", - добавил он.

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Следует отметить, что наибольшая миссия безопасности ЕС развернута в Боснии и Герцеговине с максимальным количеством персонала 700 человек.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что миротворческая миссия на Донбассе возможна, но это будет не скоро.

В Еврокомиссии заявили, что вопрос направления в Украину миротворческой миссии пока не стоит поднимать.