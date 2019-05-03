У Зеленского рассказали о судьбе транзита российского газа через Украину

Советник новоизбранного президента Украины отметил, что сейчас существует большой риск потери транзита газа РФ через территорию Украины.

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что вопрос сохранения транзита газа РФ через территорию Украины во многом зависит от позиции США по строительству российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом он заявил журналистам в Брюсселе.

Читайте такжеСоветники Зеленского в Брюсселе обсудили подготовку к проведению саммита Украина - ЕС

«Мы понимаем, что существует большой риск потери транзита (газа РФ через территорию Украины - УНИАН). Здесь рано сейчас говорить, здесь надо сейчас больше делать, чем мне озвучивать какую-то позицию. Это непростой вопрос. Многое зависит здесь и от позиции американской стороны, позиции относительно «Северного потока-2». Это такой довольно комплексный вопрос, на который обязательно нам нужно найти решение», - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что на трехсторонних переговорах по транзиту газа, которые запланированы на конец мая, Украина совместно с Евросоюзом предложит «Газпрому» забронировать мощности украинской газотранспортной системы на длительное время на 60 млрд куб. м в год.

24 апреля вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что очередной раунд переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года может состояться в ближайшие недели.