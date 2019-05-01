В МинВОТ хотят лишать украинского гражданства за получение российских паспортов

Цель указа Путина - легализовать боевиков.

Жителей оккупированного Донбасса, которые получат российские паспорта, нужно лишать украинского гражданства.

Такое мнение высказал заместитель министра с временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, сообщает "5 канал".

"Конституция говорит, что украинец должен иметь только одно гражданство – Украины. Именно поэтому те люди, которые будут получать или получают гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины. Я думаю, что так надо будет делать – аннулировать внутренние паспорта Украины и загранпаспорта", - считает Грымчак.

По его словам, Кремль, выдав жителям ОРДЛО паспорта РФ, будет иметь все основания заявлять, что защищает на Донбассе своих граждан. Наличие российского паспорта поможет избежать уголовного преследования Украины работникам оккупационной администрации так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Гримчак считает, что цель выдачи российских паспортов на Донбассе - дестабилизировать ситуацию и легализовать боевиков.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В Кремле объяснили, что такое решение президент РФ принял «с целью защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской области.

30 апреля, в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой области.