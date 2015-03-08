В штабе перехватили разговоры боевиков о планах наступления на Счастье и Лисичанск

Об этом в "Фейсбуке" сообщил пресс-офицер сектора "А" Владимир Корнияка, ссылаясь на данные перехвата неформальных переговоров террористов.

"Также в частных разговорах обсуждается наступление на г. Лисичанск", - отметил Корнияка.

При этом он подчеркнул, что угрозы вторжения террористов "ЛНР" на украинскую территорию нет. В случае возникновения "форс-мажора" ВВТ Вооруженных Сил Украины будет оперативно возвращен на боевые позиции.

Согласно сообщению, за минувшие сутки со стороны боевиков произошло нарушение установленных Минскими договоренностям требований режима прекращения огня.

"По направлению с.Раевка террористы осуществили один обстрел позиций ВСУ из стрелкового оружия и ГП-25. Потерь личного состава, вооружения и военной техники нет", - отметил спикер АТО.

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Пролетов вражеских БПЛА не зафиксировано.

"Боевики в дальнейшем наращивают и сосредотачивают боевую технику, обустраивают инженерные сооружения и наращивают количество личного состава. Отмечено мероприятия по инженерному оборудованию позиций и опорных пунктов НЗФ вдоль линии противостояния", - добавил Корнияка.