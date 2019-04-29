Эксперты объяснили результаты выборов на Львовщине и оценили опасность раскола

Эксперты отмечают, что галичане всегда были сторонниками соборности.

Результаты выборов во Львовской области, где 62% украинцев отдали свои голоса за Петра Порошенко, не приведут к расколу в обществе.

Об этом заявил в комментарии Главреду политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрий Романенко.

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"Петр Порошенко мастерски разыграл страх и попал в те настроения, которые преобладают в области. Львовяне – это такие консерваторы, они любят разговоры о Боге, о языке. Поэтому они и проголосовали за действующего президента. Плюс сыграл свою роль фактор губернатора и местных элит, которые были мобилизованы на выборы и дали результат всеми возможными способами. Но я бы не преувеличивал этот результат. Не стоит забывать, что 34% жителей Львовской области проголосовали за Владимира Зеленского, что на самом деле не так уж и мало", - уточнил политолог.

По его словам, как только новый президент начнет выстраивать вертикаль власти, то это все изменится.

"Я думаю, что как только Зеленский станет президентом, львовская элита пойдет на поклон и будет ждать лакомых предложений. Например, им построят еще одну хорошую дорогу, которых за последние несколько лет очень много появилось в области", - говорит Романенко.

Но добавляет, что накануне выборов в парламент, в окружении Порошенко могут попытаться разыграть «апокалиптический сценарий».

"Они могут разыгрывать и апокалиптическую повестку, с помощью которой попытаются проползти в Верховную Раду. И могут напрягать электорат всякими баснями по поводу реванша, который при них давно состоялся. Не если не возьмут курс на раскол, который сейчас только разыгрывают, то ничего не будет", - уверен Романенко.

В свою очередь социолог Александр Вишняк говорит, что галичане всегда были сторонниками соборности. И эмоции после президентских выборов очень быстро утихнут.

"Там никого раскола не может произойти. Галичане – интеграционные. И всегда в таких вопросах были впереди всей Украины, это первое. А во-вторых, две области Галичины из трех проголосовали все-таки за Владимира Зеленского. И только кусочек исторического региона выбрал Петра Порошенко. И связано это с личностью губернатора, местной властью и большими инвестициями, которые действительно были именно во Львовской области, а не во всей Западной Украине за последний пять лет", - сказал Вишняк Главреду.

По словам социолога, свою роль в выборах сыграл и безвиз.

"Он больше интересовал жителей Львовской области, которые живут на границе, чем тех же жителей Тернопольской области, не говоря уже про другие регионы. Но сепаратистских тенденций у галичан не было даже в 1989-ом, когда повсюду были коммунисты, а только во Львовской области был Вячеслав Черновол. Но и тогда львовяне были сторонниками соборности. Сейчас это все очень ситуативно, и завтра забудется", - уверен Вишняк.