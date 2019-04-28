"Жарил шашлык и шутил": в турецких СМИ появились фото Зеленского с отдыха
Владимир Зеленский, одержавший победу на президентских выборах в Украине, отдыхает вместе с семьей в курортном районе Бодрум на юго-западе Турции.
Политик остановился в одном из пятизвездочных гостиниц в квартале Гюверджинлик.
Турецкое агентство "Анадолу" опубликовало фото Зеленского с отдыха.
Накануне вечером Зеленский вместе с семьей пообедал в одном из ресторанов Бодрума.
Зеленский весело провел время, шутил с сотрудниками ресторанами и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.
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В ресторан был допущен лишь фотограф агентства “Анадолу”.
В районе гостиницы и объектов, которые посещает новоизбранный президент Украины были приняты особые меры безопасности.
Как сообщал УНИАН, Зеленский на украинском и русском языках поздравил соотечественников с праздником Пасхи. Победитель президентских выборов Владимир Зеленский пожелал всем мира, добра и вкусных куличей.