"Не получится, как с Порошенко": политолог рассказал, почему Зеленский поставит Путина в неудобное положение

По мнению эксперта, в Кремле ошибаются, думая, что при президенте Зеленском отношения России и Украины изменятся в нужную им сторону.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", дал прогноз по поводу того, как Владимир Зеленский будет справляться с давлением Кремля на посту президента Украины.

От также рассказал, почему он станет неудобным для путинской верхушки лидером страны. Об этом пишет "Главред".

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"Зеленский для России будет очень неудобным президентом Украины. Очень! Прежде всего, все будут подозревать, что Зеленский – скрытый друг России, потому ему, как и Трампу, нужно будет постоянно доказывать обратное, доказывать свою проукраинскость. Для Путина это неудобно, потому что не получится, как посредством Порошенко, вводить в заблуждение население. Порошенко надевал вышиванки, брал лампадки, прекрасно говорил по-украински, плакал, умел, когда надо, стоять на коленях – он прекрасно играл роль типичного украинского политика. Зеленский не сможет играть какую-то роль. По нему видно, что он – представитель центральной и юго-восточной Украины. Значит, ему придется, несмотря на все ожидания Кремля, быть более проукраинским, чем он хочет", − заявил он.

Кроме того, по мнению Небоженко, в Кремле не смогут воспользоваться политической турбулентностью, вызванной президентскими выборами в Украине, но наверняка попробуют отыграть свое на осенних выборах в Раду.

"Нет. Новый Крым или "Новороссия". Россия категорически не может чего-то подобного сделать сейчас. Однако, действительно, Россия попытается получить пророссийское большинство в парламенте. Вот тут у нее возможности есть", − подытожил он.