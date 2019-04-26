Соратник Зеленского рассказал, куда он "пропал" после ночи выборов
11:50, 26 апреля 2019Политика
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Соратник Зеленского говорит, что эта избирательная кампания была очень утомительной.
Владимир Зеленский / REUTERS
Соратник Владимира Зеленского, адвокат Андрей Богдан рассказал о состоянии будущего главы государства после выборов.
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Журналист в интервью с Богданом "Украинской правде" спросил, куда пропал Владимир Зеленский после ночи выборов.
"Мне его очень-очень жалко, потому что это настолько эмоционально изнурительная кампания была, что я сейчас просыпаюсь измученным. Я хочу где-нибудь закрыться подальше от людей и просто выспаться. Я знаю, что у Володи такое же состояние, такие же мысли", - ответил соратник новоизбранного главы государства.
Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский вылетел в Турцию.
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