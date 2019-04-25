Восемь стран ЕС призвали РФ не ставить под угрозу Минские соглашения и прекратить поддержку боевиков

Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания, Италия, Нидерланды и Швеция призывают Россию не усложнять полное восстановление контроля украинского правительства над оккупированным Донбассом.

Восемь стран-членов Европейского Союза призвали Российскую Федерацию не ставить под угрозу Минские соглашения и прекратить финансовую и военную поддержку боевиков.

Об этом заявил Постоянный представитель Франции при Оон Франсуа Делатр перед заседанием Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Я хочу сделать сегодня следующее заявление от имени пятерых членов ЕС в Совете безопасности ООН - Бельгии, Франции, Германии, Польши и Великобритании, к которым присоединились Италия, Нидерланды, Швеция как предыдущие члены ЕС в Совете безопасности ООН, чтобы продемонстрировать неизменность позиции Евросоюза относительно Украины", - заявил Делатр.

"Мы как члены-члены Европейского Союза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Подписание российским президентом указа, который в частности дает право людям, которые постоянно проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, подавать заявление на российское гражданство по упрощенной процедуре, - подрывает суверенитет Украины", - заявил Делатр.

В этой связи он заявил, что оккупированные территории на востоке Украины как и вся территория Донбасса является неотъемлемой частью территории Украины.

"Упрощение для украинских граждан, которые живут в регионе, приобретать российское гражданство противоречит положениям и духу Минских соглашений", - заявил посол Франции.

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Также он сказал, что выбор времени принятия соответствующего решения РФ сразу же после выборов президента в Украине, которые показали твердую приверженность Украины демократии и верховенству права, демонстрирует намерение России продолжать дестабилизировать ситуацию в Украине и обострять конфликт.

"Мы ожидаем, что Россия будет воздерживаться от любых таких действий, которые ставят под угрозу выполнение Минских соглашений и затрудняют полное восстановление контроля украинского правительства над этими районами, как это предусмотрено в соглашениях", - подчеркнул он.

"Россия особенно должна прекратить свою финансовую и военную поддержку сепаратистам. Мы призываем все стороны полностью выполнить их обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, начиная с всеобъемлющего, прочного и длительного режима прекращения огня и выведения тяжелого вооружения и конструктивно участвовать в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе", - подчеркнул Делатр.

"Мы настаиваем, что Совет безопасности ООН должен и впредь заниматься этим вопросом, поскольку эти нарушения международного права представляют собой глобальную проблему", - сказал посол Франции.