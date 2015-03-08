Порошенко 8 марта пожелал украинцам мира и светлого неба
12:48, 08 марта 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил женщин с праздником и пожелал мира и светлого неба.
Порошенко пожелал мира и светлого неба / Фото УНИАН
Об этом Порошенко написал в Твиттере.
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Порошенко наградил смелых женщин
«С праздником Весны! Мира и светлого неба!», - написал Порошенко.
С праздником Весны! Мира и светлого неба! pic.twitter.com/N6D4spjA58
- Петр Порошенко (@poroshenko) 8 Март 2015
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