Порошенко 8 марта пожелал украинцам мира и светлого неба

12:48, 08 марта 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил женщин с праздником и пожелал мира и светлого неба.

Порошенко пожелал мира и светлого неба

Об этом Порошенко написал в Твиттере.

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«С праздником Весны! Мира и светлого неба!», - написал Порошенко.

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