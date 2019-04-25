В "ДНР" вводят "упрощенный механизм пересечения границы" с Россией после указа Путина

24 апреля президент РФ подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями оккупированных районов Донбасса.

В террористическом группировке «ДНР» решили ввести «упрощенный механизм пересечения "границы" на пунктах пропуска с РФ с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства РФ».

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что глава группировки Денис Пушилин заявил, что разработать такой механизм нужно до 1 июня.

Читайте такжеПочти половина жителей ОРДЛО готовы на мир любой ценой – соцопрос

Россия пока не реагировала на высказывания руководителя боевиков.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с частью 8 статьи 14 федерального закона от 31 мая 2002 года №62 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», - говорится в указе.

В Кремле объясняют, что такое решение принято президентом РФ «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действующий президент Украины Петр Порошенко отметил, что указ Путина об упрощенной процедуры получения гражданства РФ гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент подчеркнул, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.