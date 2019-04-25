НАБУ начало расследование против связанной с Зеленским компании (видео)

Компанию "Киноквартал" подозревают в нарушении условий государственного финансирования.

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование относительно связанной с шоуменом Владимиром Зеленским компании "Киноквартал" по подозрению о нарушении условий государственного финансирования.

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По словам директора НАБУ Артема Сытника, в агентство поступили заявления от около десяти не связанных между собой общественных организаций. Мол, компания сняла фильм "Я, Ты, Он, Она", в частности, на средства государства - на русском языке, а потом дублировала на украинском. Это противоречит соглашению с Государственным агентством Украины по вопросам кино, которое выделяет деньги на поддержку украинского кино.

Руководитель НАБУ сообщил, что сначала детективы не нашли факта преступления, однако начать следствие обязал суд.

Фильм "Я, Ты, Он, Она" стал рекордсменом украинского проката. За первые три недели просмотров кинолента собрала более 60 миллионов гривен.