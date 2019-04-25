Геращенко предлагает принять обращение к другим странам о недопустимости действий РФ на оккупированном Донбассе

Первый вице-спикер подчеркнула, что вчерашний указ президента РФ Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями ОРЛДО противоречит международным правилам и нарушает Минские соглашения.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко предложила Верховной Раде Украины принять сегодня обращение к парламентам других стран о недопустимости действий России на оккупированном Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента она подчеркнула, что вчерашний указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса противоречит международным правилам и нарушает Минские соглашения.

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По ее словам, это может привести к тому, что в любой момент Россия начнет вторжение на территорию Украины, мотивируя это защитой интересов граждан России.

Геращенко считает, что международное сообщество должно отреагировать на такие действия России.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. «Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 федерального закона от 31 мая 2002 года №62 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», - говорится в указе.

В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что указ Путина - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент подчеркнул, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.