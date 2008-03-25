Янукович-младший утверждает, что ему приходилось экономить на еде
16:18, 25 марта 2008Политика
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Но потом он выгодно продал машину
|Виктор Янукович
А дальше, если верить сыну лидера ПР ситуация развивалась совершенно как в мечтах Паниковского, который собирался Бендера со всей компанией «продать, купить и снова продать.. но уже дороже».
«Но потом появился клиент, готовый заплатить за авто больше, чем я. И я выгодно продал машину», - заключил Янукович-младший.
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