Янукович-младший утверждает, что ему приходилось экономить на еде

«Я привык жить быстро, не особенно задумываясь, в том числе и над распределением бюджета». Об этом в интервью Личному счету заявил сын лидера Партии регионов Виктор Янукович-младший. В качестве примера он рассказал такую историю: "Например, когда-то очень хотел купить дорогой автомобиль. Денег хватало впритык. Тем не менее я его купил, хотя в следующем месяце пришлось экономить даже на еде…»

А дальше, если верить сыну лидера ПР ситуация развивалась совершенно как в мечтах Паниковского, который собирался Бендера со всей компанией «продать, купить и снова продать.. но уже дороже».

«Но потом появился клиент, готовый заплатить за авто больше, чем я. И я выгодно продал машину», - заключил Янукович-младший.