Замглавы САП давал указание не писать фамилию Гладковского в документах для суда - директор НАБУ

Руководитель САП Назар Холодницкий уверяет, что его первый заместитель не мог давать такое указание.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что лично первый заместитель руководителя Специализированной прокуратуры Максим Грищук давал указание не писать фамилию Олега Гладковского в процессуальных документах, подаваемых в суд по делу о хищениях в «оборонке».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время слушаний в парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции на тему: «Итоги четырех лет работы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры: анализ эффективности и дальнейшая стратегия борьбы с коррупцией».

«Единственное указание, которая было дано - не писать фамилию Гладковского в документах, подаваемых в суд. Я этого не слышал лично, но это со слов коллег, участвовавших в совещании, которое проводилось первым заместителем антикоррупционного прокурора», - отметил он.

Отвечая на вопрос, какая фамилия лица, дававшего соответствующие указания, Сытник сказал: «Грищук (первый заместитель руководителя САП Максим Грищук - УНИАН)».

В свою очередь, руководитель САП Назар Холодницкий заметил: «По поводу Грищук. Такого указания прокуроры давать не могут».

«Максимум, что сделало НАБУ - это дать официальный пост (в соцсети - УНИАН), что было какое-то устное указание не писать фамилию Гладковского и на этом делать сенсацию - это просто надо себя не уважать и антикоррупционные органы», - уверяет Холодницкий.

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По его словам, согласно 62 статьи Конституции Украины нельзя называть фамилии лиц, которым не объявлено подозрение в официальных документах.

«Я уверен, что такого указания Грищук не мог давать. Он мне докладывал, что он такого указания не давал», - утверждает руководитель САП.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые зачастую не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Гладковского журналисты называют другом Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому НАБУ в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.

12 марта ГБР открыло уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей по делам о сделках в оборонной сфере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В частности, речь идет о возможном получении взяток должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ.

Сегодня, 23 апреля, сотрудники Госбюро расследований проводят обыски в НАБУ в рамках расследования производства о возможном получении взяток правоохранителями за закрытие дел о хищениях в оборонной сфере.