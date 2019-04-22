Политолог дал прогноз, кто будет мешать Зеленскому работать и реформировать Украину

По мнению специалиста, Владимиру Зеленскому в любом случае придется совершать концептуальные реформы.

Перед новоизбранным президентом Владимиром Зеленским встанет множество вызовов и задач, решению которых ему будут мешать активнейшим образом.

Читайте такжеПолитолог назвал "единственный вариант" возвращения Крыма

Такое мнение в эксклюзивном комментарии высказал Главреду Андрей Золотарев - политолог, директор аналитического центра "Третий сектор",

"Теперь для Владимира Зеленского наступает куда более сложная пора. Сумеет ли он отвечать тем ожиданиям и вызовам, которые стоят перед ним? Тем более, что Петр Порошенко, судя по его выступлению, и дальше будет спекулировать на страхах и угрозах. Во всяком случае "команда ненависти нашей" отнюдь не складывает оружие, выходя уже на грань сепаратизма. Достаточно послушать выступление Петра Порошенко, чтобы в этом убедиться", − считает он.

По мнению Золотарева, Петр Порошенко наверняка сделает все возможное, чтобы взять реванш за поражение в президентских выборах – на осенних выборах в Верховную Раду.

"Поэтому я думаю, что Порошенко будет пытаться взять реванш на выборах осенью. Хотя у меня есть определенный скепсис, ибо такие результаты могут привести к тому, что до осени порошенковская клиентела разбежится, ибо никакой партии БПП, на самом деле, не было. Это было объединение не столько вокруг Петра Алексеевича, сколько вокруг кресла, которое он занимал. А с исчезновением кресла, я думаю, желающих оставаться в соратниках Порошенко заметно поубавится", − прогнозирует он.

Кроме того, как считает Золотарев, Зеленскому и тем преобразованиям, которые он захочет воплотить в жизнь, будет активно сопротивляться спаянная и заскорузлая украинская политическая система.

"Какие вызовы будут стоять перед новым президентом, и как Зеленскому выживать во враждебной среде? Система будет соблазнят нового президента, который шел как антисистемный (его большая поддержка, к слову, во многом этим объясняется). Он оказывается перед выбором – либо эту систему возглавить, либо начать эту систему ломать. Я понимаю, насколько это сложно. Я понимаю, что сиюминутных результатов не будет. Также нужно ждать первых инициатив президента, в том числе пакета законов о народовластии: это и закон об импичменте президенту, и закон об ограничении депутатской неприкосновенности, и закон об оппозиции, и закон о всеукраинском и местном референдумах", − утверждает политолог.

Как полагает Золотарев, Зеленскому все равно нужно будет перелопачивать фундаментальные основы политического законодательства Украины – в том числе и поводу импичмента президента.

"Да, есть риск, что сам же Зеленский может стать жертвой закона об импичменте. Но, если уж ломать систему, то нужно принять и то, что реформаторы порой становятся первыми жертвами реформ. Но если на одной чаше весов выгода, которую получает общество, а на другой – персональная политическая судьба, то я понимаю, что порядочный человек сделает выбор в пользу первого", − подытожил он.