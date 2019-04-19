"ВСУ – осколок советской армии": эксперт объяснил, чем Порошенко разочаровал военных
Президент Украины Петр Порошенко разочаровал многих военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом во время чата в Главреде заявил политолог Андрей Золотарев.
"Одно дело – выступать на парадах и активно использовать в пропаганде милитаристскую риторику. Другое дело – когда люди на переднем крае на собственной шкуре ощущают и видят эти "успехи", - подчеркнул он.
Эксперт считает, что несмотря на отдельные улучшения, украинская армия по-прежнему выглядит осколком советской армии.
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"Да, в армии стало лучше с питанием. Да, стало лучше с экипировкой и обмундированием. Но в целом, по сравнению с 2014-2015 годами, когда в армию пришло очень много мотивированных людей, которые хотели строить новую украинскую армию, все свелось к переодеванию в новую форму, а система осталась прежней. Причем сегодня украинская армия выглядит как ухудшенная копия советской армии. И люди дают этому свою оценку", - говорит политолог.
Золотарев также рассказал, что необходимо сделать для того, чтобы поддержка действующего президента в армии была на более высоком уровне.
"Нужно армии меньше врать и меньше у нее воровать. Тогда поддержка армией действующего президента будет на несколько ином уровне", - резюмировал эксперт.
Как сообщал УНИАН, действующий Верховный Главнокомандующий Петр Порошенко занял первое место по результатам голосования военнослужащих в районе ООС. Однако его отрыв от Зеленского небольшой, и суммарно в армии оппозиционные к Порошенко кандидаты имеют значительный перевес.
Таким образом, утверждения сторонников Порошенко, что якобы армия его безоговорочно поддерживает оказались мифом, в зоне ООС военнослужащие большую часть голосов отдали оппозиционным кандидатам.