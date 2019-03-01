Бесполезная страшилка: почему президент не боится импичмента

О начале процедуры импичмента главы государства с трибуны парламента на текущей неделе заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. По ее словам, основанием для запуска процедуры является опубликованное на днях журналистское расследование, согласно которому президент Петр Порошенко и лица из его окружения якобы контрабандой и по завышенным ценам завозили из РФ в Украину некачественные запчасти к военной технике.

«Через «Ленинскую кузницу» действующего президента проводились сделки со ввозом в Украину контрабандно запасных частей из Российской Федерации - страны-агрессора - с откатами, с отмывками, с обналом денег по ценам в 2-4 раза дороже, чем даже они закупали, и эти испорченные запасные части поставлялись на украинские оборонные заводы и использовались для того, чтобы их ставить в нашу украинскую военную технику», - сказала Тимошенко, добавив, что действия фигурантов расследования подпадают под статью о госизмене.

Также в «Батькивщине» заявили, о начале сбора подписей депутатов за импичмент, и о том, что планируют создать временную следственную комиссию, которая бы занялась расследованием найденных журналистами фактов.

И хотя подобные заявления трудно назвать полноценным запуском процедуры импичмента (хотя бы потому, что в Украине на сегодня нет соответствующего закона, определяющего четкий механизм действий по отстранению главы государства от должности), сторонники действующего президента тоже не сидели, сложа руки. Так, первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Петр Боднар подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей за импичмент главы государства и создания соответствующей специальной временной следственной комиссии. А депутаты из пропрезидентской фракции «БПП» не стали упускать возможности воспользоваться парламентской трибуной для обмена колкостями с коллегами по депутатскому корпусу, выступившими за импичмент.

В частности, зампредседателя фракции «БПП» Сергей Березенко назвал инициативу Тимошенко бесперспективной и «полной утопией», а коллега Тимошенко по фракции, нардеп Сергей Власенко раскритиковал постановление об аннуляции бланков аппаратом парламента, назвав его «юридически ничтожным».

Зачем же на самом деле политики затеяли в Верховной Раде авантюру с импичментом, и грозит ли он президенту в действительности?

Как уже было сказано выше, на сегодня в Украине нет отдельного закона об импичменте главы государства, в котором была бы прописана четкая процедура устранения президента с должности. Речь о такой «отставке» идет лишь в 111 статье Конституции Украины. В частности, в ней отмечается, что президент может получить «черную метку» в случае государственной измены или совершения им другого преступления.

Отстранение главы государства от занимаемой должности могут инициировать народные депутаты, но для этого необходимо конституционное большинство – минимум, 300 голосов. Кроме того, парламент должен провести расследование вменяемых президенту преступлений, для чего необходимо создать специальную временную следственную комиссию (при участии специального прокурора и следователей). И если доказательств будет достаточно, две третьих состава депутатского корпуса должны поддержать обвинения в адрес главы государства. После этого материалы расследования на предмет их конституционности должен рассмотреть Конституционный суд. И только после решения КСУ о соблюдении Основного закона, три четверти конституционного большинства Рады – минимум, 338 народных депутатов – должны проголосовать за отстранение президента от должности.

Все это только в теории кажется простым. На деле же, если кто-то действительно хочет создать действенный механизм импичмента, процедура требует детализации. Однако сделать это путем принятия соответствующего закона пока не сумел ни один созыв украинского парламента.

Так, только в нынешнем созыве Верховной Рады было зарегистрировано целых три законопроекта, в которых речь идет об импичменте. Первый был зарегистрирован сразу после досрочных парламентских выборов в ноябре 2014 года. Любопытно, что идеологом этой законодательной инициативы была как раз Юлия Тимошенко. И хотя эксперты Главного научно-экспертного управления Верховной Рады раскритиковали документ, обращая внимание, что он повторяет ошибки аналогичных проектов законов от 2011 и 2013 годов, в декабре 2014-го он оперативно прошел горнило парламентских комитетов.

А дальше дело застопорилось. В повестку дня Верховной Рады законопроект был включен только через год, в сентябре 2015-го, но так и не был рассмотрен на сессии. Следующая попытка хотя бы внести документ в повестку, произошла в феврале 2016 года. Но была безуспешной.

Конкурентами Тимошенко в борьбе за импичмент президента стали парламентские «радикалы». В марте 2015 года группа депутатов от Радикальной партии зарегистрировала в Раде уже свой законопроект. Но его постигла та же участь, что и «детище» лидера «Батькивщины». Сначала критика экспертов главного научно-экспертного управления Верховной Рады и мытарства в комитетах, а включение в повестку дня сессии только через два года – в октябре 2017-го. До вынесения его в сессионный зал для рассмотрения, впрочем, дело так и не дошло.

Такая же участь постигла еще один законопроект о порядке импичмента от группы внефракционных депутатов, который был зарегистрирован в Раде в декабре 2017 года.

Каждому президенту - по импичменту

Таким образом, говорить о «начале импичмента» и действительно начинать процедуру – не одно и то же. Судьба вышеупомянутых законопроектов заставляет всерьез усомниться в намерениях наших политиков довести это дело до ума.

Тем более, что угрозы «отставки» озвучивались едва ли не каждому украинскому президенту.

Так, в 1993 году, первый президент Леонид Кравчук под угрозой импичмента согласился на досрочные президентские выборы, поскольку лишился поддержки не только парламента, но и силовых структур.

В 2001 году против его преемника Леонида Кучмы депутаты несколько раз пытались начать процедуру импичмента (в частности, по поводу обвинений в незаконной продаже оружия, или после исчезновения и убийства Георгия Гонгадзе), но эта затея ни разу не увенчалась успехом.

В 2008-м году две парламентских политических силы - Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов - разрабатывали законопроект, которым намеревались упростить процедуру импичмента и объявить его тогдашнему президенту Виктору Ющенко. Причиной для этого, по мнению политиков, в числе прочих проступков Ющенко, были непомерные траты при строительстве памятника жертвам Голодомора в Киеве, неправомерное увольнение судей Конституционного суда, массовая отмена постановлений Кабмина и давление на народных депутатов. Дальше обвинений, впрочем, дело не пошло.

В 2010 году импичмент грозил и ныне беглому экс-президенту Виктору Януковичу за соглашение о продлении пребывания до 2042 года Черноморского флота в Крыму. Инициатором отстранения главы государства от должности стал народный депутат от Блока Юлии Тимошенко Григорий Омельченко, который подал проект постановления о создании временной следственной комиссии для расследования. Но и тогда «отставки» не случилось.

И даже несмотря на то, что в 2014 году госизмена Януковича была налицо, а сам он позорно сбежал из страны под путинское крыло, к нему также не была применена процедура импичмента. Вместе нее парламент принял постановление о самоустранении главы государства, после чего официально стартовала подготовка к внеочередным президентским выборам, которые выиграл Петр Порошенко.

До сегодняшнего дня ему уже также угрожали импичментом. Сместить Порошенко с должности чуть больше года пытался бывший соратник, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Основаниями для импичмента назывались коррупция, низкий уровень жизни в стране, низкие социальные выплаты, высокие тарифы на ЖКХ и вынужденный выезд многих украинцев за границу на заработки. В качестве «народной поддержки» соратники Саакашвили созывали сразу несколько «маршей за импичмент», народные вече, на которых собирали подписи украинцев. Но фактически собирать подписи у депутатов (а для старта процедуры импичмента нужна воля именно парламента, а не улицы), начали только в апреле прошлого года. И, как известно, до логического завершения дело так и не дошло – после высылки Саакашвили из Украины, пыл его соратников сошел на нет.

«Устрашение» противника и борьба за электоральные баллы

Всего в новейшей мировой истории известно о пяти случаях отстранения президента от должности путем импичмента, причем три из них произошли в латиноамериканских странах. В пределах Европы «черную метку» импичмента в 2005 году получил только президент Литвы Роландас Паксас за разглашение государственной тайны.

Справедливости ради отметим, что завершенная процедура импичмента – исключение из правил даже за рубежом. Например, в американской истории импичмент запускали против двух президентов – Эндрю Джонсона и Билла Клинтона. Но ни в одном из случаев довести процедуру до конца не удалось – оба они впоследствии были оправданы Сенатом. Еще один американский президент, Ричард Никсон, после Уотергейтского скандала с прослушкой в офисе демократов, также находился под угрозой импичмента, но объявил о своей отставке еще до запуска процедуры и потому, фактически, ее избежал.

А вот первого президента России Бориса Ельцина от импичмента «спасло» то, что депутаты Государственной Думы попросту не смогли найти для этого достаточного количества голосов.

Руководитель Центра политических студий и аналитики Виктор Таран отмечает, что новый закон об импичменте, при условии его принятия, так или иначе будет дублировать прямую норму Конституции, которую, по идее, можно применять уже сейчас. Однако на практике применить ее вряд ли получится. «Украинская Конституция писалась еще в 1996 году при участии президента Леонида Кучмы, который на тот момент контролировал половину парламента, а потому норма об импичменте была написана так, что на практике ее фактически невозможно применить. В нынешних условиях работы парламента, набрать 338 голосов депутатов нереально - решения, принятые таким количеством депутатов, можно пересчитать на пальцах одной руки», - говорит Таран.

Кроме того, важно отметить, что весь процесс импичмента, вся его процедура, занимает около полутора лет. Поэтому озвучивание слова «импичмент» с парламентской трибуны – не более, чем попытка некоторых кандидатов в президенты мобилизовать лояльный электорат. Особенно, на фоне снижающихся рейтингов.

С тем, что заявления об импичменте Порошенко - продуманный политический ход, согласен и руководитель центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев. «На языке политтехнологов такие действия называют отработкой «стенки» с целью увеличения антирейтинга Порошенко. Скандал с «оборонкой» не приведет к обрушению рейтинга действующего президента. И поскольку будущие выборы, фактически, выбор меньшего из зол, кандидат Тимошенко, как опытный политик, просто делает кандидата Порошенко неприемлемым для большинства украинцев», - убежден Золотарев.

Другими словами, разговорам об импичменте, даже если они имеют под собой серьезные основания, пока не суждено воплотиться в жизнь. Ни прописывать механизм отстранения главы государства от должности, ни менять Конституцию для более четкого описания процедуры, никто не собирается. Тем более, если учесть, что тема импичмента многие годы успешно используется политиками всех мастей для устрашения соперников, улучшения собственных рейтингов и выбивания преференций. Терять такую удобную «фишку» не станет ни один кандидат в президенты.

Анастасия Заремба, Татьяна Урбанская