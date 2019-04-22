Ляшко поссорился с Вилкулом: “Не нравится язык? Чемодан, вокзал, знаешь куда” (видео)
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко поссорился с заместителем председателя фракции “Оппоблока” Александром Вилкулом на согласительном совете ВР.
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Конфликт возник в ходе обсуждения закона о функционировании украинского языка как государственного. Ляшко востребовал, чтобы Вилкул говорил на украинском языке.
«Вилкул, если тебе не нравится говорить на украинском языке - чемодан, вокзал, знаешь куда. На украинском языке надо говорить. На украинском языке», - заявил он.
Вилкул, в свою очередь, обвинил Ляшко в клоунаде.
Ляшко в ответ потребовал прекратить раскалывать Украину вопросом языка.
“Любой чиновник, президент, депутаты, кто угодно - должны знать и любить самый лучший украинский язык. Вам мешает язык? Вы мне мешаете!”, - высказался он.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада с 28 февраля рассматривает во втором чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д). К законопроекту подано более 2 тыс. поправок.
17 апреля председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что закон будет принят 25 апреля.