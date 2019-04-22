В команде Зеленского сообщили, чем будут заниматься в ближайшую неделю

В команде Зеленского заявили, что работают над законопроектами, чтобы «загрузить Раду работой».

В команде шоумена Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины, сообщили о планах на ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в воскресенье, 21 апреля, политконсультанту «ЗеКоманды» Дмитрию Разумкову, в частности, задали вопрос, чем команда Зеленского будет заниматься в ближайшую неделю.

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«Будет продолжаться та же работа, которая продолжалась на этапе подготовки к выборам», - ответил он.

«У нас работают экспертные группы, у нас вырабатываются концепции по направлениям. По части уже написаны законопроекты, по части они еще пишутся, дабы, когда Зеленский станет президентом, была возможность оперативно внести их в парламент для рассмотрения, чтобы наконец-то загрузить Раду работой. Даже под конец каденции. Чтобы у них была возможность показать своим избирателям, насколько они эффективны или не эффективны», - добавил Разумков.

Как сообщал УНИАН, политконсультант «ЗеКоманди» Дмитрий Разумков заявляет, что на данный момент говорить о роспуске Верховной Рады «не представляется возможным».