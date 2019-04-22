На данный момент говорить о роспуске Рады "не представляется возможным" - спикер штаба Зеленского

Политконсультант «ЗеКоманды» считает, что данный вопрос пока не должен обсуждаться.

Политконсультант «ЗеКоманды» Дмитрий Разумков заявляет, что на на данный момент говорить о роспуске Верховной Рады «не представляется возможным».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в воскресенье, 21 апреля, отвечая на вопрос о возможном досрочном роспуске Верховной Рады.

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«Позиция Зеленского и позиция его команды будет в рамках действующего законодательства. На сегодняшний момент говорить о роспуске Рады не представляется возможным», - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что по состоянию на 21 апреля «это вопрос не к нам, и он пока не должен обсуждаться».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. За пост главы государства боролись шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Согласно Национальному екзітполу, Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%, у Петра Порошенко – 25,3%. Президент Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского с победой.

Центральная избирательная комиссия уже обработала 41,99% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента. За Владимира Зеленского отдали голоса 73,19% или 5 512 488 избирателей, а за Петра Порошенко — 24,46% или 1 842 784 избирателя.