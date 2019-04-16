"Отчитывали за плохую работу на выборах": журналисты узнали, о чем говорили на тайном съезде БПП (видео)

По данным инсайдеров, столичную команду Порошенко собирали, чтобы "дать нагоняй" за плохую работу в первом туре выборов.

Руководство партии «БПП – Солидарность» за неделю до решающего голосования неожиданно вызвало весь партийный актив Киевской областной организации на ковер.

Журналисты программы "Гроши" рассказали, о чем же говорили на тайном съезде «БПП – Солидарности» с активом Киевской области.

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Главный офис БПП находится в самом центре Киева напротив Киево-Печерской Лавры. Сейчас тут еще и один из главных штабов предвыборной компании президента. Под конец рабочего дня в среду под офисом собрались множество элитных авто.

По данным журналистов "Грошей", в офис приехал Ярослав Диденко, депутат "Киевсовета" и куратор столичного строительного бизнеса. Он встречается с Георгием Ясинским - владельца одного из самых элитных агентств недвижимости Киева. Там же находится Николай Негрич - известный киевский застройщик, А также Вадим Столар, которому доверили избирательную компанию президента.

По данным инсайдеров, столичную команду Порошенко собирали, чтобы "дать нагоняй" за плохую работу в первом туре выборов.

Все подробности смотрите в сюжете "Грошей".