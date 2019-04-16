Суд обязал НАБУ начать производство против Парубия

НАБУ должно открыть производство по статьям - нецелевое использование средств и злоупотребление властью.

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро начать уголовное производство против спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Соответствующее постановление суда размещено в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте такжеСуд обязал НАБУ открыть дело против директора ГБР в Москве по подозрению в госизмене

НАБУ должно открыть производство по статье 210 Уголовного кодекса (нецелевое использование средств; расходы бюджета, предоставление кредитов из бюджета без бюджетного назначения или с превышением этого назначения) и статье 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

В решение суда говорится, что в конце февраля НАБУ отправили по почте заявление о совершенных Парубием уголовных правонарушениях, но бюро не открыло производство. Теперь же человек, который отправил это заявление, обратился в суд. И Соломенский суд Киева стал на сторону истца, обязав НАБУ открыть производство.

Какая сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий за 2018 год задекларировал 550 тыс. грн и более 42 тыс. долларов наличными.